Не спешите наказывать питомца: 5 реальных причин, почему кот игнорирует лоток

Для многих хозяев не имеет значения, насколько мил их пушистик, если он систематически не пользуется лотком. Хоть иногда эта проблема требует индивидуального подхода, чаще всего достаточно знать базовые вещи об особенностях кошек и их взаимодействии с лотком и наполнителями.

РБК-Украина объясняет, почему любимец "ходит" в туалет куда угодно, кроме лотка.

Стресс и изменения в окружающей среде

Кошки очень чувствительны к переменам - переезд, новая мебель, ремонт или большое количество гостей могут вызвать у них стресс. В таких ситуациях они могут начать справлять нужду в разных местах дома, в том числе и вне лотка.

Если перемены происходят часто, животное постепенно адаптируется и перестает гадить, где вздумается. Но если ситуация не меняется или кот никогда не привыкает к лотку, стоит искать другие причины проблемы. Чаще всего это связано с классическими ошибками, которых можно избежать.

Неправильное расположение лотка

Коты очень привередливы в отношении места для туалета. Хозяева хотят, чтобы лоток стоял в удобном для них месте, но пушистика это часто не волнует.

Лоток может стоять в неожиданных местах - у выхода из квартиры, рядом с кухней или в комнате, где никто не мешает животному. В 90% случаев именно такое расположение является оптимальным для кота, чтобы он чувствовал себя комфортно и ходил в лоток.

Важно учитывать мнение питомца, а не только свои желания.

Неправильный лоток или наполнитель

Коты могут отказываться от лотка из-за неудобства или неподходящего наполнителя. Материал наполнителя может быть слишком мягким, жестким, влажным или иметь неприятный запах.

Размер лотка также важен - животное должно свободно размещаться в нем, не занимая 90% площади. Некоторые коты не любят забрасывать наполнитель лапами, поэтому иногда стоит попробовать сыпать его не на сетку, а под нее.

Важно подобрать комфортный вариант, учитывая индивидуальные предпочтения пушистика.

Кот должен полностью умещаться в лотке (фото: Petslike)

Возможные медицинские проблемы

Если все базовые причины исключены, а кот все равно не пользуется лотком, стоит обратиться к ветеринару. Медицинские проблемы могут вызывать боль или дискомфорт во время мочеиспускания или дефекации, из-за чего животное избегает лотка.

Это могут быть инфекции мочевых путей, воспаления или другие заболевания. Своевременная диагностика и лечение помогут вернуть пушистику комфорт и правильные привычки.

Наказание за "ошибки" - худший вариант

Многие хозяева наказывают котов за то, что они справляют нужду вне лотка, но это не дает желаемого результата. Коты не связывают наказание с конкретным действием, особенно если между событиями прошло несколько минут. Они живут моментом и не понимают, почему их наказывают.

Насилие и запугивание лишь вызывают страх, стресс и могут усугубить ситуацию. Лучше воспитывать кота через похвалу и положительное подкрепление, поощряя его, когда он пользуется лотком правильно.