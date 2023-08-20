Посольство Украины обратилось к Израилю из-за проблем с въездом украинцев

Посол обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом пересмотреть политику въезда для украинцев и вмешаться в этот вопрос. В противном случае, по его словам, украинское правительство рассмотрит приостановку безвиза с Израилем.

"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы остановим действие наших двусторонних соглашений о безвизовом режиме, как предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на столе нашего правительства", - сказал Корнийчук.

Посол также допустил возможность запрета на въезд израильтян в Умань, где каждый год хасиды-паломники празднуют иудейский Новый год (Рош ха-Шана).

"Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в решение текущего положения дел", - резюмировал он.

Отношения Украины с Израилем

С начала полномасштабной войны в Украине власти Израиля заявили о своем нейтралитете, но в то же время Израиль помогал Украине в гуманитарных вопросах, однако отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности системы ПВО.

Также у украинцев возникают проблемы с въездом в Израиль. В комментарии РБК-Украина посол Корнийчук заявлял, что в настоящее время в Израиль не пропускают каждого десятого украинца. Однако источник РБК-Украина в израильских дипломатических кругах уверял, что такие проблемы возникают не только у граждан Украины, но и других стран, из которых в Израиль традиционно приезжают с целью нелегального трудоустройства.

Больше об отношениях Украины с Израилем читайте в материале РБК-Украина.

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