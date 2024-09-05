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В сети пишут о якобы массовом "заминировании" школ в Киеве: что говорит полиция

Киев, Четверг 05 сентября 2024 11:19
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В сети пишут о якобы массовом "заминировании" школ в Киеве: что говорит полиция Фото: в Киеве "заминировали" несколько школ 5 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В сети заявили, что якобы в Киеве были массово "заминированы" школы. Полиция подтверждает, что была информация о "минировании" нескольких учебных заведений, но это не массовый характер.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

"Информация такая есть и сейчас она отрабатывается и проверяется относительно тех мест, где сообщили о "заминировании". О количестве школ пока информации нет. Сейчас известно лишь, что несколько школ якобы заминированы", - отметили правоохранители.

В полиции объяснили, что в случае поступления сообщения о том, что определенная школа заминирована, там проводится эвакуация.

В настоящее время на местах работают специальные службы.

Что этому предшествовало

Утром 5 сентября ряд Telegram-каналов Киева заявил о "минировании" школ. При этом паблики утверждали, что это "массовое заминирование" учебных заведений.

В сети публиковали соответствующие кадры, на которых учеников эвакуировали из школ из-за информации о заминировании.

Напомним, накануне Дня независимости Украины ряд судов получили сообщение о якобы "заминировании". Поэтому более 10 судов в нескольких областях были эвакуированы.

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