В сети пишут о якобы массовом "заминировании" школ в Киеве: что говорит полиция
В сети заявили, что якобы в Киеве были массово "заминированы" школы. Полиция подтверждает, что была информация о "минировании" нескольких учебных заведений, но это не массовый характер.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в полиции Киева.
"Информация такая есть и сейчас она отрабатывается и проверяется относительно тех мест, где сообщили о "заминировании". О количестве школ пока информации нет. Сейчас известно лишь, что несколько школ якобы заминированы", - отметили правоохранители.
В полиции объяснили, что в случае поступления сообщения о том, что определенная школа заминирована, там проводится эвакуация.
В настоящее время на местах работают специальные службы.
Что этому предшествовало
Утром 5 сентября ряд Telegram-каналов Киева заявил о "минировании" школ. При этом паблики утверждали, что это "массовое заминирование" учебных заведений.
В сети публиковали соответствующие кадры, на которых учеников эвакуировали из школ из-за информации о заминировании.
Напомним, накануне Дня независимости Украины ряд судов получили сообщение о якобы "заминировании". Поэтому более 10 судов в нескольких областях были эвакуированы.
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