RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посольство Украины попросило у Италии отменить скандальную выставку о "расцвете" Мариуполя

Фото: посольство Украины попросило у Италии отменить скандальную выставку о "расцвете" Мариуполя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Посольство Украины направило Италии запрос на отмену скандальной выставки о том, как "восстанавливают" временно оккупированный россиянами Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломатическое ведомство в Facebook.

В посольстве напомнили, что пропагандистская выставка о Мариуполе в итальянском городе Модена запланирована на 20 января. Министерство иностранных дел Украины считает такое мероприятие провокацией. 

"Посольство Украины в Риме уже направило официальный запрос об отмене мероприятия", - отмечает дипломатическое ведомство. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 4 января, стало известно, что в Италии хотят провести выставку, посвященную "расцвету" Мариуполя во время оккупации России. 

В ходе мероприятия планируется выступление итальянского журналиста Андреа Лучиди, который снимал пропагандистские сюжеты. 

При этом само мероприятие организуют сторонники РФ. В его ходе хочет выступить генконсул РФ. 

Все детали выставки в Италии - в материале проекта РБК-Украина Styler

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольИталия