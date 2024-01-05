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Посольство України попросило в Італії скасувати скандальну виставку про "розквіт" Маріуполя

Фото: посольство України попросило в Італії скасувати скандальну виставку про "розквіт" Маріуполя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посольство України надіслало Італії запит на відміну скандальної виставки про те, як "відновлюють" тимчасово окупований росіянами Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дипломатичне відомство у Facebook.

У посольстві нагадали, що пропагандистську виставку про Маріуполь в італійському місті Модена заплановано на 20 січня. Міністерство закордонних справ України вважає такий захід провокацією.

"Посольство України в Римі вже надіслало офіційний запит про скасування заходу", - зазначає дипломатичне відомство.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 4 січня, стало відомо, що в Італії хочуть провести виставку, присвячену "розквіту" Маріуполя під час окупації Росії.

У ході заходу планується виступ італійського журналіста Андреа Лучіді, котрий знімав пропагандистські сюжети.

При цьому сам захід організують прихильники РФ. У його ході хоче виступити генконсул РФ.

Всі деталі виставки в Італії - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.

 

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МаріупольІталія