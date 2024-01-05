Посольство України попросило в Італії скасувати скандальну виставку про "розквіт" Маріуполя

У посольстві нагадали, що пропагандистську виставку про Маріуполь в італійському місті Модена заплановано на 20 січня. Міністерство закордонних справ України вважає такий захід провокацією.

"Посольство України в Римі вже надіслало офіційний запит про скасування заходу", - зазначає дипломатичне відомство.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 4 січня, стало відомо, що в Італії хочуть провести виставку, присвячену "розквіту" Маріуполя під час окупації Росії.

У ході заходу планується виступ італійського журналіста Андреа Лучіді, котрий знімав пропагандистські сюжети.

При цьому сам захід організують прихильники РФ. У його ході хоче виступити генконсул РФ.

Всі деталі виставки в Італії - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.