У Польщі в житловому будинку вибухнув газ, є жертви

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті вибуху газу загинуло 3 людини, ще 4 отримали поранення

У польському місті Битомі в житловому будинку трапився вибух газового балона, що призвело до загибелі щонайменше 3 людей, ще 4 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське Радіо.

Рятувальні служби отримали повідомлення про ймовірний вибух газу у чотириповерховому будинку на першому поверсі близько 13:00. На місце події прибули 14 команд пожежної служби, а також було задіяно пошуково-рятувальну групу з собаками. На даний момент вогонь було взято під контроль.

Речник битомської пожежної служби Войцєх Кравчик повідомив, що в результаті вибуху загинуло 3 людини, 17 мешканців будинку були евакуйовані.

"Вибух був настільки потужний, що пошкодив вікна в будинку навпроти на тій самій вулиці. Також унаслідок вибуху сталася пожежа, яку згасили. Наразі відбувається ліквідація диму і тривають пошуки на цьому місці", - повідомив Кравчик.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Закарпатській обл. вибух газу зруйнував будинок, є постраждалі. В результаті вибуху власнику будинка діагностували опікові травми 1-3 ступеню важкості на площі 35% тіла, а його дворічний онук отримав забій лобової кістки та розсічення шкіри над бровою.