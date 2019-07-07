ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі перевернувся автобус з українцями, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    07.07.2019 - 15:32
У Польщі перевернувся автобус з українцями, є постраждалі
Фото: ДТП з українцями у Польщі (скрін відео)

В результаті ДТП понад 10 осіб постраждали

У Польщі на автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке сталася аварія українського пасажирського автобусу, внаслідок якої постраждали 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Як повідомляється, 50-річний водій автобусу заснув під час керування, в результаті чого автобус з'їхав в глибокий рів обабіч дороги. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 37 українців, з них 2 - водії.

Зазначається, що внаслідок аварії постраждали щонайменше 11 осіб. Всі вони отримали несерйозні травми. Крім того, п'ятеро постраждалих вже покинули медичні заклади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Харківській області поблизу міста Красноград сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобусу. Внаслідок зіткнення автомобіля Mercedes з вантажівкою, яка в свою чергу зіткнулася з автобусом, загинули 2 людини - водій та пасажирка Mercedes.

Раніше, у Миколаївській області внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного мікроавтобусів одна людина загинула, ще 15 осіб постраждали.

РБК-Україна писало, що в аргентинській провінції Тукуман в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса загинули щонайменше 15 осіб. Всього постраждали близько 40 осіб.

У Польщі в житловому будинку вибухнув газ, є жертви У Польщі затримали 12 українців на нелегальній фабриці цигарок
Новини України ДТППольшапассажиры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся