У Польщі перевернувся автобус з українцями, є постраждалі

Фото: ДТП з українцями у Польщі (скрін відео)

В результаті ДТП понад 10 осіб постраждали

У Польщі на автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке сталася аварія українського пасажирського автобусу, внаслідок якої постраждали 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Як повідомляється, 50-річний водій автобусу заснув під час керування, в результаті чого автобус з'їхав в глибокий рів обабіч дороги. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 37 українців, з них 2 - водії.

Зазначається, що внаслідок аварії постраждали щонайменше 11 осіб. Всі вони отримали несерйозні травми. Крім того, п'ятеро постраждалих вже покинули медичні заклади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Харківській області поблизу міста Красноград сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобусу. Внаслідок зіткнення автомобіля Mercedes з вантажівкою, яка в свою чергу зіткнулася з автобусом, загинули 2 людини - водій та пасажирка Mercedes.

Раніше, у Миколаївській області внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного мікроавтобусів одна людина загинула, ще 15 осіб постраждали.

РБК-Україна писало, що в аргентинській провінції Тукуман в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса загинули щонайменше 15 осіб. Всього постраждали близько 40 осіб.