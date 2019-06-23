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Посольство США виступило на підтримку "КиївПрайду"

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 09:44
Посольство США виступило на підтримку "КиївПрайду"
Фото: Марш рівності в Києві (РБК-Україна)

В посольстві зазначили, що підтримують прагнення українців до рівності

Посольство США в Україні висловило підтримку учасникам Маршу рівності в Києві. Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

Зокрема, тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор побажав учасникам прайду безпечного дня. Він також зазначив, що США "стоять разом зі всіма українцями, які прагнуть до рівності та відсутності дискримінації".

Посольство США виступило на підтримку &quot;КиївПрайду&quot;

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в офісі президента України Володимира Зеленського закликали правоохоронців не допустити зіткнень під час Маршу рівності в Києві. Також в офісі відзначили, що Конституція захищає права та свободи усіх українців, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мову тощо.

Перед початком маршу противники прайду підтяглися до місця початку ходи і поліція посилила кодони. На місці знаходиться голова київської поліції Андрій Крищенко. Зазначимо, сьогодні противники Маршу рівності перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка, що може позначитися на раніше узгоджену маршруті.

 

Київпрайд 2019: як пройшов Марш рівності в Києві
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