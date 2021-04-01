ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС розкритикував Росію за чергову призовну кампанію в Криму

Новость на русском → Брюссель, Четвер 01 квітня 2021 19:34
ЄС розкритикував Росію за чергову призовну кампанію в Криму Фото: Росія почала черговий призов в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація сьогодні розпочала чергову незаконну призовну кампанію в окупованому Криму. Євросоюз назвав це порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це заявив прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ.

"Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права. Росія зв'язана нормами міжнародного права і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові", - наголосили в ЄС.

У Євросоюзі закликали Росію припинити всі порушення міжнародного права на території Криму, а також нагадали, що не визнають його окупації.

"ЄС непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив прес-секретар служби ЄС.

Нагадаємо, нещодавно США опублікували доповідь щодо ситуації з правами людини в Криму. В документі йдеться про те, що Росія використовує ухилення від військового призову для переслідування кримчан.

Додамо, у січні 2021 року правозахисники зафіксували 13 нових вироків щодо мешканців Криму за ухилення від військової служби в російській армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Російська Федерація Крим Призов в армію
NEWS
Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій
Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"