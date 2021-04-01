ЄС розкритикував Росію за чергову призовну кампанію в Криму

Російська Федерація сьогодні розпочала чергову незаконну призовну кампанію в окупованому Криму. Євросоюз назвав це порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це заявив прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ .

"Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права. Росія зв'язана нормами міжнародного права і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові", - наголосили в ЄС.

У Євросоюзі закликали Росію припинити всі порушення міжнародного права на території Криму, а також нагадали, що не визнають його окупації.

"ЄС непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив прес-секретар служби ЄС.