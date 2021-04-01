ЄС розкритикував Росію за чергову призовну кампанію в Криму
Російська Федерація сьогодні розпочала чергову незаконну призовну кампанію в окупованому Криму. Євросоюз назвав це порушенням міжнародного гуманітарного права.
Про це заявив прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ.
"Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права. Росія зв'язана нормами міжнародного права і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові", - наголосили в ЄС.
У Євросоюзі закликали Росію припинити всі порушення міжнародного права на території Криму, а також нагадали, що не визнають його окупації.
"ЄС непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив прес-секретар служби ЄС.
Нагадаємо, нещодавно США опублікували доповідь щодо ситуації з правами людини в Криму. В документі йдеться про те, що Росія використовує ухилення від військового призову для переслідування кримчан.
Додамо, у січні 2021 року правозахисники зафіксували 13 нових вироків щодо мешканців Криму за ухилення від військової служби в російській армії.