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Посольство США випустило нове попередження із закликом до громадян покинути Україну

Фото: посольство США закликало своїх громадян покинути Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Посольство США в Києві знову закликало своїх громадян покинути Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні.

Відомство попереджає про збільшену ймовірність російських військових ударів по Україні найближчими днями.

"У Держдепартаменту є інформація, що Росія активізує зусилля з ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями", - йдеться в повідомленні посольства.

Для виїзду рекомендується використовувати приватний наземний транспорт.

Нагадаємо, раніше Reuters вже писало, США мають розвіддані про те, що Росія планує найближчим часом завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України.

Додамо, востаннє Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян не в'їжджати в Україну 14 липня після атаки на Вінницю.

Тоді у Держдепі США такий заклик пояснили тим, що безпека громадян США є для них пріоритетом, як і їх регулярне оповіщення про ситуацію в різних країнах в режимі реального часу.

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