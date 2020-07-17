США частково відновлюють поїздки з Європи

Фото: Білий будинок (pixabay.com)

Сполучення з Європою закрите з 13 березня через коронавірус

США знімають обмеження на в'їзд в країну для іноземних студентів, що прибувають з Європи. Обмеження були введені через пандемію коронавіруса.

Про це пише Reuters.

Рішення США дозволити європейським студентам було прийнято через кілька днів після того, як адміністрація Трампа погодилася відмовитися від політики, яка могла б змусити десятки тисяч іноземних студентів покинути Сполучені Штати, якби їх заняття були повністю онлайн.

"Студенти в європейських країнах, у яких вже є візи для навчання в Сполучених Штатах, звільняються від заборони, згідно з меморандумом", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 13 березня президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з країн Європи в зв'язку з поширенням коронавіруса у світі. В адміністрації Трампа стверджують, що майже 3 мільйони американців могли загинути, якби не закриття кордону з ЄС.

Нагадаємо, 20 червня у Білому домі заявили, що США поки не планують знімати обмеження на пасажирське сполучення з Європейський союзом.