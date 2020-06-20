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США поки не планують відновлювати пасажирське сполучення з ЄС

Новини » Коронавірус     20.06.2020 - 00:59
США поки не планують відновлювати пасажирське сполучення з ЄС
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/pg/WhiteHouse)

У Білому домі кажуть, що обмеження на поїздки "зіграли важливу роль"

США поки не планують знімати обмеження на пасажирське сполучення з Європейський союзом. Планів щодо скасування обмежень поки немає.

Про це повідомили в прес-службі Білого дому.

На питання про те, чи планує президент США Дональд Трамп скасувати обмеження на поїздки в ЄС, прес-секретар Білого дому заявила, що він такого рішення поки не приймав.

"Президент знає, що обмеження на поїздки були дуже важливою складовою порятунку життів. Майже 3 мільйони могли загинути, і ці обмеження на поїздки зіграли важливу роль у прийнятті заходів на ранньому етапі і порятунок американських життів. Він постійно стежить за даними. Зараз немає планів їх скасування, але в кінцевому підсумку це рішення президента", - сказала вона.

Як відомо, 13 березня президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з країн Європи в зв'язку з поширенням коронавіруса у світі.

Раніше повідомлялося, що майже всі країни ЄС пройшли пік пандемії.

У той же час, у ВООЗ зявили, що світ зараз в новій небезпечній фазі поширення коронавіруса.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України КоронавірусСполучені Штати Америки
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