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Посольство США отреагировало на удар по Киеву, а Трамп дал совет Путину: новости за 18 июня

Четверг 19 июня 2025 06:30
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Посольство США отреагировало на удар по Киеву, а Трамп дал совет Путину: новости за 18 июня Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Посольство США высказалось о российском ударе по Киеву в ночь на 17 июня. Тем временем президент США Дональд Трамп дал совет российскому диктатору Владимиру Путину, который хочет быть посредником между Ираном и Израилем.

Более детально о том, что произошло в среду, 18 июня, - в материале РБК-Украина.

Посольство США осудило смертоносную атаку на Киев: это противоречит призыву Трампа

Посольство США в Украине отреагировало на российский обстрел Киева 17 июня. Вражеская атака унесла жизни более 20 человек.

Американские дипломаты присоединились ко Дню траура по жертвам российского удара по Киеву. Среди погибших - гражданин США, а среди более 130 раненых есть дети.

Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину

Российскому диктатору Владимиру Путину для начала стоит завершить войну, которую начала Россия в Украине. Только после этого можно говорить о посредничестве в отношении конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул президент Дональд Трамп.

По его словам, такой совет он дал Путину во время их "вчерашнего звонка".

Каллас: если не поможем Украине больше, следует учить русский язык

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призывает к более сильной поддержке Украины. В противном случае, по мнению Каллас, Европе придется учить русский язык.

Главный дипломат ЕС считает, что ЕС вносит свой вклад в поддержку Украины и не в последнюю очередь потому, что "Украина является первой линией обороны Европы", а Россия реагирует только на силу.

Во Владивостоке избили дипломата ЕС: российского посла вызвали "на ковер"

В российском Владивостоке напали на европейского дипломата. Евросоюз вызывает "на ковер" для объяснений посла РФ.

"Мы осуждаем любое насилие в отношении дипломатов ЕС. Они должны иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и запугивания", - отметила спикер ЕС Анитта Хиппер.

Украинцы не будут платить за роуминг в Европе: в правительстве назвали дату

Украина присоединится к программе ЕС, которая отменила плату за роуминг между членами блока. Это произойдет со следующего года, рассказал премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, вчера Европейская комиссия согласовала присоединение Украины к политике ЕС Roam like at Home.

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