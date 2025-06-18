Украинцы не будут платить за роуминг в Европе: в правительстве назвали дату

Украина присоединится к программе ЕС, которая отменила плату за роуминг между членами блока. Это произойдет со следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Шмыгаль сообщил, что вчера Европейская комиссия согласовала присоединение Украины к политике ЕС Roam like at Home.

По его словам, речь идет о возможности для украинцев не платить за роуминг во время телефонных звонков и пользования мобильным интернетом на территории 27-ми стран Евросоюза.

"Ожидаем, что вскоре Совет ЕС одобрит это решение и с начала 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что этим будет создан важный прецедент - "до сих пор ни одна из стран за пределами Евросоюза не присоединялась к политике Roam like at Home".

Бесплатный роуминг

В июне Украина завершила выполнение домашнего задания по законодательному и нормативному приближению к актам права ЕС по роумингу.

После принятия режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной, украинцы смогут: