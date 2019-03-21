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Посольство США зробило заяву щодо акції "Нацкорпуса" в Києві

Новини » Політика    21.03.2019 - 16:45
Посольство США зробило заяву щодо акції "Нацкорпуса" в Києві
Фото: акція "Нацкорпуса" (РБК-Україна)

Дипломати закликають уникати центру міста, де проходитиме мітинг

Посольство США в Україні закликало уникати демонстрацій, які заплановані "Національним корпусом" в Києві на суботу, 23 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства

У посольстві зазначили, що українська націоналістична група пов'язана з насильством і громадським безладдям, включаючи сутички з поліцією.

"На початку тижня члени Нацкорпуса напали на поліцію під час демонстрації в іншому українському місті. Великі натовпи очікуються на Майдані Незалежності в суботу", - йдеться в повідомленні. 

У посольстві США закликають: уникати натовпу та демонстрацій, очікувати більшу, ніж зазвичай, поліцейську присутність, очікувати перекриття вулиць, інформувати про місцеперебування знайомих, дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів та слідкувати за новинами. 

Нагадаємо, 16 березня, в Києві акції пройшли мирно та без сутичок. О 12 годині активісти зібрались на мітинг на Майдані Незалежності. Потім вони рушили через Європейську площу до Банкової. Активісти кидали в бік правоохоронців, які оточили територію АП, іграшкових свиней, скандуючи "Свинарчуків за грати".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що перед мітингом Порошенка у Полтаві затримали близько десятка людей.

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