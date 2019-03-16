Акція "Нацкорпуса" у Києві пройшла без сутичок

Фото: мітинг "Нацкорпуса" (РБК-Україна)

Правоохоронці повідомили, що обійшлось без сутичок

Акції сьогодні, 16 березня, в Києві пройшли мирно та без сутичок. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

"На акціях обійшлося без сутичок, все пройшло мирно. Все пройшло на вищому рівні", - сказали у поліції.

Втім, на питання про те, чи буде охорона в посиленому режимі до кінця дня, не відповіли.

"Ми не бачили рознарядку, тому сказати точно не можу", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, о 12 годині активісти зібрались на мітинг на Майдані Незалежності. Потім вони рушили через Європейську площу до Банкової. Активісти кидали в бік правоохоронців, які оточили територію АП, іграшкових свиней. Активісти скандували: "Свинарчуків за грати". Також вони анонсували ще одну акцію наступної суботи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що перед мітингом Порошенка у Полтаві затримали близько десятка людей. За словами очевидців, на Театральній площі міста Полтава група молодих людей з напівзакритими обличчями почала кидати в бік сцени пляшки. В результаті близько десяти людей забрали в автозаки.