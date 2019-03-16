Перед мітингом Порошенка у Полтаві затримали близько десятка людей

Фото: затримання активістів "Нацдружин" в Полтаві (facebook.com/magorbacard)

Активісти "Нацдружин" закидали правоохоронців іграшковими поросятами

У Полтаві перед початком передвиборного мітингу президента Петра Порошенка затримали близько десятка людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

Повідомляється, що на Театральній площі відбувся конфлікт. За словами очевидців, група молодих людей з напівзакритими обличчями почала кидати в бік сцени пляшки. В результаті близько десяти людей забрали в автозаки.

Як повідомляє видання "Полтавщина", представники "Національних дружин" кидали в правоохоронців іграшкових поросят з вимогою притягнути до відповідальності колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука) за розкрадання в оборонній сфері. В результаті поліція доставила близько 10 осіб до відділення, де з'ясовують мету їхніх дій. Попередня кваліфікація їх дій - дрібне хуліганство.

Фото: затримання активістів "Нацдружин" в Полтаві (poltava.to)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві мітинг "Нацкорпуса" проти корупції в оборонній сфері перемістився під Адміністрацію президента. Активісти теж кидають у правоохоронців іграшкових поросят.

Крім того, сьогоднішня акція "Нацкорпуса" заблокувала рух в центрі Києва.