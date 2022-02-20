RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Посольство США у Росії попередило про можливі теракти в Москві та Санкт-Петербурзі

Автор: Сергій Пишкін

Посольство США в Москві випустило термінове попередження для власних громадян. Заявило про існування загрози нападу на місця масового скупчення людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США у РФ.

"Згідно з даними джерел ЗМІ, існує загроза нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у ​​великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною", - пише пресслужба.

Посольство радить своїм громадянам скоригувати плани щодо безпеки й продумати шляхи евакуації з Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Донбасі оголосили масову евакуацію серед населення. Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков назвав такий крок фарсом для "кіношки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки