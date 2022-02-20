Посольство США у Росії попередило про можливі теракти в Москві та Санкт-Петербурзі

Посольство США в Москві випустило термінове попередження для власних громадян. Заявило про існування загрози нападу на місця масового скупчення людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США у РФ.
"Згідно з даними джерел ЗМІ, існує загроза нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною", - пише пресслужба.
Посольство радить своїм громадянам скоригувати плани щодо безпеки й продумати шляхи евакуації з Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Донбасі оголосили масову евакуацію серед населення. Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков назвав такий крок фарсом для "кіношки".