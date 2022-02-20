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Посольство США в России предупредило о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге

Автор: Сергей Пышкин

Посольство США в Москве выпустило срочное предупреждение для своих граждан. Заявило о существовании угрозы нападения на места массового скопления людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в РФ.

"Согласно данным источников СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в больших городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", - пишет пресс-служба.

Посольство советует своим гражданам скорректировать планы по безопасности и продумать пути эвакуации из России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Донбассе объявили массовую эвакуацию среди населения. Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников назвал такой шаг фарсом для "киношки".

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