Посольство США прокоментувало відсторонення Супрун

Посольство США заявило, що буде слідкувати за ситуацією
Посольство США в Украине будет следить за ситуацией, связанной с лишением полномочий и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тwitter посольства.
"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - говорится в сообщении.
После этого министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что решение суда о запрете Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения обязательно будет обсуждено между членами правительства. В частности, Кабмин обжалует решение суда об отстранении Ульяны Супрун.
РБК-Украина писало, что в заявлении Кабинета министров в связи с решением суда об отстранении и. о. главы Минздрава сообщалось, что правительство Украины обеспокоено давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Министерства здравоохранения.