Посольство США прокоментувало відсторонення Супрун

Посольство США заявило, що буде слідкувати за ситуацією

Посольство США в Украине будет следить за ситуацией, связанной с лишением полномочий и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тwitter посольства.

"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - говорится в сообщении.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что решение суда о запрете Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения обязательно будет обсуждено между членами правительства. В частности, Кабмин обжалует решение суда об отстранении Ульяны Супрун.

РБК-Украина писало, что в заявлении Кабинета министров в связи с решением суда об отстранении и. о. главы Минздрава сообщалось, что правительство Украины обеспокоено давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Министерства здравоохранения.