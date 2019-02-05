Посольство США прокоментувало відсторонення Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Посольство США заявило, що буде слідкувати за ситуацією

Посольство США в Україні стежитиме за ситуацією, пов’язаною із позбавленням повноважень в. о. голови МОЗ Уляни Супрун. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter посольства.

"Ми разом з громадянами України та колегами з інших дипломатичних представництв уважно стежимо за цією ситуацією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Після цього міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що рішення суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я обов'язково буде обговорено між членами уряду. Зокрема, Кабмін оскаржить рішення суду про відсторонення Уляни Супрун.

РБК-Україна писало, що в заяві Кабінету міністрів у зв'язку з рішенням суду про відсторонення в. о. голови МОЗ повідомлялось, що уряд України стурбований тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди Міністерства охорони здоров'я.