Посольство США закликає РФ надати термінову меддопомогу Грибу

Посольство США закликає Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів

Посольство США в Украине обеспокоено последними новостями о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщает РКБ-Украина, ссылаясь на Twitter посольства.

"Мы глубоко обеспокоены новостями о здоровье украинца Павла Гриба. Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых она несправедливо задерживает, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу необходима немедленная операция на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое. После обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.

РБК-Украина писало, 24 января в России состоялось очередное судебное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, на котором Гриб заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья. После этого Грибу стало плохо в зале суда, и ему вызвали "скорую помощь".

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.