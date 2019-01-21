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Політв'язень Гриб потребує термінової меддопомоги, - Денісова

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 21:03
Політв'язень Гриб потребує термінової меддопомоги, - Денісова
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Денісова розповіла, що до Гриба застосовувалося фізичне насильство зі сторони силовиків

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, что українському політв'язню Павлу Грибу необхідна медична допомога через низку серйозних захворювань. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook омбудсмена.

Денісова розповіла, що до Гриба застосовувалося фізичне насильство зі сторони силовиків.

"Співробітники правоохоронних органів РФ побили його ще під час затримання, вимагали визнання вини. Знущання над Павлом продовжувалося також під час конвоювання до СІЗО Ростова-на-Дону", - йдеться у повідомленні.

Політв'язень Гриб потребує термінової меддопомоги, - Денісова

Український омбудсмену звернулась до Миколи Гнатовського, президента Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, з проханням втрутитись у ситуацію з українським політв’язнем Павлом Грибом.

Нагадаємо, політв'язень Павло Гриб, який звинувачується в РФ у сприянні тероризму, заявив про підміну ключового свідка у його справі. 

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше знаходився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

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