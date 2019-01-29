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Денісова заявила про надкритичний стан здоров'я політв'язня Гриба

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 19:44
Денісова заявила про надкритичний стан здоров'я політв'язня Гриба
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Йому потрібна термінова операція на серці

Український політв'язень Павло Гриб вимагає негайної операції на серці, його стан здоров'я надкритичний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, після обстежень лікарі діагностували ряд серйозних хвороб у Гриба.

"За наявною інформацією, "ФКУ СІЗО-4 ГУФСВП Росії по Ростовській області", де перебуває Павло, недооцінюється критичний стан хлопця і ігнорується наявність тяжких захворювань", - підкреслила вона.

За її словами, політв'язня не забезпечують повноцінним медикаментозним лікуванням і це сприяє загостренню наявних хвороб.

Крім того, негативний вплив на його стан здоров'я посилюють умови утримання, стресові ситуації і неповноцінне харчування.

Денісова звернулася до дипломатичних представників у Ростові-на-Дону і до голів міжнародних організацій і попросила їх сприяти наданню Павлу Грибу негайної медичної допомоги.

Денісова заявила про надкритичний стан здоров'я політв'язня Гриба

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше знаходився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

24 січня в Росії відбулося чергове судове засідання по справі українського політв'язня Павла Гриба, на якому Гриб заявив про дуже поганому самопочутті, але лікар, без огляду, виписав довідку для суду про задовільний стан здоров'я. Після цього Грибу стало погано в залі суду, і йому викликали "швидку допомогу".

28 січня Гриб повідомив, що співробітники ФСБ катували його, знімаючи процес на відео.

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