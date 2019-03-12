Посольство США закликав РФ звільнити всіх українських політв'язнів

Також США закликали звільнити незаконно затриманих українських моряків

Посольство США в Украине призвало Россию освободить незаконно задержанных украинских моряков в Керченском проливе и всех украинских политзаключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

США обеспокоены отношением России к незаконно задержанным ней гражданам Украины.

"Вместо того чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, что нарушает их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных. Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ней украинцам", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл провел встречу в Киеве с президентом Украины Петр Порошенко. В ходе встречи Хейл и Порошенко обсудили освобождение украинских моряков из РФ.

Добавим, что украинские дипломаты на конференции "Крым" в Европарламенте рассказали о репрессиях России в Крыму. В частности, украинские дипломаты сообщили о последствиях российской оккупации и агрессии в Крыму.

Отметим, что на конец 2018 года в местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам. В частности, правозащитники к этой цифре не включили 24 украинских военных, потому что они, согласно международному праву, военнопленные. Речь идет о 22 моряках и двух сотрудниках СБУ, которые находятся в "Лефортово".