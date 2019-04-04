Україні пригрозили втратою коштів на розмінування

Україні загрожує припинення донорського фінансування протимінної діяльності через відсутність норми у відповідному законі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

У посольстві підкреслили, що міни залишаються загрозою №1 для цивільного населення сходу України.

"Верховна рада має ухвалити поправку, що дозволяє пряме донорське фінансування операторів протимінної діяльності. Інакше Україна ризикує втратити донорське фінансування, що поставить більшу кількість життів під загрозу", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, в січні в Україні набув чинності закон про розмінування на Донбасі. Закон передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, допускати до цього певні компанії, а потім перевіряти якість робіт.

Зазначимо, на початку квітня Європейський союз закликав всі країни приєднатися до Міжнародної конвенції щодо заборони протипіхотних мін, а також заборонити використання, зберігання, виробництво і розповсюдження цієї зброї.