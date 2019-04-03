Євросоюз закликає всі країни приєднатися до повної заборони мін

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У 2019 році буде відзначатися 20-річчя введення у дію Конвенції з заборони протипіхотних мін

Європейський союз закликає усі країни приєднатися до Міжнародної конвенції із заборони протипіхотних мін та заборонити використання, зберігання, виробництво та розповсюдження цієї зброї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву речника ЄС на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

Заява оприлюднена з нагоди Міжнародного дня просвіти щодо мінної безпеки та допомоги у протимінній діяльності.

"Європейський союз уже тривалий час є ключовим донором протимінних дій по усьому світові… За минулих п’ять років ми надали допомогу в протимінних заходах на суму понад 250 мільйонів євро у 26 країнах, уражених мінами, включаючи Боснію і Герцеговину, Чад, Колумбію, Ірак, Лаос, Ліван, Лівію, М’янму, Сомалі, Сирію, Туреччину й Україну", - вказано у заяві.

Так, у 2019 році буде відзначатися 20-річчя введення в дію Конвенції з заборони протипіхотних мін, до якої вже приєдналися 164 держави. З того часу 30 країн були оголошені вільними від мін, були знешкоджені понад 50 мільйонів мін, які знаходилися на складах, була на практиці зупинена будь-яка торгівля протипіхотними мінами. Такі дії мали прямий результат у вигляді збереження багатьох тисяч людських життів.

Нагадаємо, в Україні 25 січня набув чинності закон про протимінну діяльність №2642-VIII. Закон передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, допускати до цього певні компанії, а потім перевіряти якість робіт.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2018-го Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні, після низки невдалих голосувань документ підтримали 242 нардепів.