Посольство США вшанувало пам'ять героїв Небесної Сотні

У посольстві заявили, що США ніколи не визнають зазіхання Росії на території України

Посольство США в Украине почтило память героев Небесной Сотни, погибших во время протестов на Революции Достоинства активистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства в Twitter.

В посольстве заявили, что США никогда не признают притязания России на территории Украины.

"Крымская декларация Госсекретаря Помпео четко и однозначно очерчивает нашу политику и через 5 лет после начала аннексии Крыма Россией: мы не признаем и не признаем притязания Кремля на суверенитет над территориями, захваченными силой с нарушением международного права", - говорится в сообщении.

Напомним, международная неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International заявила, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях дел Майдана. По мнению правозащитников, украинская система уголовного правосудия не только не решила вопрос с преследованием бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, но и "сопротивлялась и препятствовала" правосудию.

Ранее глава управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщал, что почти 40 подозреваемых по делам Майдана продолжают работают в правоохранительных органах.