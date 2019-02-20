Посольство США вшанувало пам'ять героїв Небесної Сотні

У посольстві заявили, що США ніколи не визнають зазіхання Росії на території України
Посольство США в Украине почтило память героев Небесной Сотни, погибших во время протестов на Революции Достоинства активистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства в Twitter.
В посольстве заявили, что США никогда не признают притязания России на территории Украины.
"Крымская декларация Госсекретаря Помпео четко и однозначно очерчивает нашу политику и через 5 лет после начала аннексии Крыма Россией: мы не признаем и не признаем притязания Кремля на суверенитет над территориями, захваченными силой с нарушением международного права", - говорится в сообщении.
Ранее глава управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщал, что почти 40 подозреваемых по делам Майдана продолжают работают в правоохранительных органах.