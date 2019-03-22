Посольство США критикує "несподівану зміну" статуту "Нафтогазу"

Посольство США в Україні стурбоване скороченням повноважень наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства.

В посольстві США відзначили, що уважно розглядають несподівані зміни до статуту "Нафтогазу" і стурбовані можливими наслідками цих змін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України скоротив повноваження наглядової ради "Нафтогазу". Зокрема, серед іншого посилено повноваження уряду як акціонера НАК у прийнятті рішень, які стосуються повноважень наглядової ради. У статуті "Нафтогазу", всупереч нормам законодавства, уряд закріпив за собою право призначати і звільняти менеджмент компанії.

Крім того, наглядовій раді доручили до кінця тижня продовжити контракт з головою правління Андрієм Коболєвим на нових умовах. Також у контракті прописані умови, при яких він може бути достроково розірваний.

Зазначимо, корпоративна реформа "Нафтогазу" була однією з умов для відкриття кредитної лінії у розмірі 300 млн доларів на закупівлю газу в жовтні 2015 року.