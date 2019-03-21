Посольство США заперечує передачу Луценку "списку недоторканних"

Посольство США в Україні заперечує передачу генпрокурору Юрію Луценку так званого "списку недоторканних" для правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Відзначимо, в інтерв'ю HillTV Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович на їх першій зустрічі передала йому список людей, яких ГПУ не повинна притягати до відповідальності.

"Заяви генерального прокурора України не відповідають дійсності та спрямовані на ослаблення репутації посла Йованович", - йдеться відповіді посольства на запит ТСН.

Крім того, у посольстві зазначили, що США продовжать підтримку боротьби з корупцією в Україні, а також підкреслили, що країна потребує відданих чиновників і сильних антикорупційних інститутів.

Нагадаємо, раніше Йованович заявила про необхідність звільнити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого. Вона також дорікнула його в консультуванні підозрюваних в тому, як уникнути відповідальності за корупцію.

До цього Йованович назвала рішення Конституційного суду України щодо скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення серйозним кроком назад у антикорупційній реформі.