Йованович: скасування статті про незаконне збагачення - крок назад у боротьбі з корупцією

Фото: Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)

Посол США зазначила, що скасування норми послаблює "антикорупційну архітектуру" в Україні

Рішення Конституційного суду щодо скасування статті про незаконне збагачення є серйозним кроком назад в антикорупційній реформі в Україні. Про це повідомила надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, таке рішення послаблює антикорупційну архітектуру в Україні.

"Рішення Конституційного суду нам здається дуже серйозним кроком назад у боротьбі з корупцією в Україні. Це послабляє архітектуру антикорупційну в Україні включно з тим Вищим антикорупційним судом, який має бути створений в Україні", - повідомила Йованович.

Нагадаємо, раніше в заяві групи підтримки послів G7 підкреслювалося, що Україна повинна відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення посли G7 і Всесвітній банк назвали поразкою у боротьбі з корупцією в Україні. Вони нагадали, що в 2010 році більше 40 країн криміналізували незаконне збагачення з одночасним збереженням поваги до основних прав, таких як презумпція невинуватості.

Як писало РБК-Україна раніше, новий законопроект президента Петра Порошенка про відповідальність за незаконне збагачення спрямований на розгляд профільного комітету Верховної ради.

Так, даний закон може з'явитися у порядку денному Ради вже на наступному пленарному тижні.