Луценко: посол США передала перелік людей, яких просила не переслідувати

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Держдепартамент назвав "відвертою вигадкою" твердження Луценка про отримання цього списку

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол України в США Міла Йованович передала йому перелік людей, щодо яких не можна проводити розслідування. Про це повідомляє BBC, посилаючись на інтерв'ю генпрокурора виданню HillTv.

В ГПУ підтвердили цю інформацію.

"На жаль, з першої зустрічі з послом США в Києві (Йованович, - ред.) дала мені список людей, яких ми не маємо притягати до відповідальності", - сказав Юрій Луценко.

За словами Луценка, така позиція посла неприпустима.

"Моя відповідь - неприпустимо. Ніхто в цій країні, ані наш президент, ані наш парламент, ані наш посол не перешкодять мені розслідувати, чи має місце злочин", - продовжив він.

У свою чергу держдепартамент назвав "відвертою вигадкою" твердження Луценка про отримання списку людей, яких не варто переслідувати.

Раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, щопотрібно змінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратуриНазара Холодницького. Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.