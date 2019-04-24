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Посольство США засуджує видачу російських паспортів у "ЛДНР"

Новини » Політика    24.04.2019 - 19:18
Посольство США засуджує видачу російських паспортів у "ЛДНР"
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У США підтвердили рішучу підтримку суверенітету України

Посольство США в Україні засудило указ президента Росії Володимира Путіна щодо російських паспортів для жителів Донбаса. Про це повідомила прес-служба посольства у Facebook.

У США підтвердили рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська і підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Посольство США засуджує видачу російських паспортів у &quot;ЛДНР&quot;Нагадаємо, Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів "ЛНР" та "ДНР". 

Зокрема, президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль порушує міжнародне гуманітарне право своїми діями на Донбасі. Він закликає Захід посилити санкції проти РФ. Також ситуацію з російськими паспортами прокоментували у команді Володимира Зеленського. У прес-службі заявили, що ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії, як держави-агресора, яка веде проти України війну.

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