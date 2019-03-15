Посольство США опублікувало попередження через мітинг "Нацкорпусу"

У посольстві рекомендують уникати натовпів і демонстрацій

Посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должен провести "Национальный корпус" в субботу на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт посольства США.

В посольстве рекомендуют избегать толп и демонстраций, придерживаться местных инструкций правоохранительных органов и следить за новостями СМИ.

"В субботу, 16 марта, украинская националистическая группировка планирует митинговать на Майдане Независимости, расположенном на улице Крещатик возле центра города. Это группировка была связана с проявлением насилия и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. В этом районе ожидается скопление людей", - сказано в сообщении.

Напомним, что в субботу на Майдане Независимости состоится акция протеста, которую организовал "Национальный Корпус", с требованием посадить за решетку фигуранта дела о коррупции в оборонной сфере, уволеного заместителя секретаря СНБО Олега Гладковсього.

Отметим, что Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны после расследования журналистов "Наші гроші" о коррупции в оборонной сфере.

В расследовании журналистов программы Bihus.info говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с одним из действующих директоров "Укроборонпрома" Павлом Букиным являются участниками схемы по хищению в оборонном комплексе Украины.

РБК-Украина писало, что в прошлую суботу в Черкассах во время акции националистов организации "Национальный корпус", которые требуют арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына, произошли столкновения с правоохранителями.