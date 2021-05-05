Бойовики обстріляли цивільний сектор Попасної

Проросійські бойовики на Донбасі протитанковою керованою ракетою обстріляли цивільний сектор Попасної в Луганській області. В результаті розриву ракети сталася пожежа.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook .

Як розповіли військові, в результаті обстрілу ніхто не постраждав, але пожежа, яка виникла внаслідок розриву ракети, могла спричинити руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Наразі пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - заявили в ОТУ "Північ".

Фото: окупанти обстріляли Попасну (facebook.com/otupivnich)