Посольство США сподівається на співпрацю з Зеленським

Посольство США привітало Зеленського з перемогою на виборах
Посольство США в Україні після публікації проміжних результатів виборів 2019 привітали з перемогою Володимира Зеленського. Про це йдеться в повідомленні посольства в Facebook.
Зокрема, в посольстві назвали Зеленського новообраним президентом і подякували всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів.
"Ми дякуємо президенту Петру Порошенку за зусилля, які він доклав за останні п'ять років для зміцнення безпеки України, процвітання і демократії, а також для зміцнення наших двосторонніх відносин. Ми сподіваємося на продовження міцного партнерства між Україною та США з новообраним президентом Зеленським", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за результатами підрахунку 2% голосів лідирує Володимир Зеленський, за якого проголосували 71,28% українців. У той же час чинний президент Петро Порошенко набирає 26,38% голосів.
Після публікації даних екзит-полів прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що вибори президента пройшли вільно і демократично.
"Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців", - написав він у Facebook.