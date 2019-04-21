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Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 22:00
Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр хоче оцінити досягнуте і прискорити позитивні зміни

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував результати президентських виборів 2019 в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Прем'єр наголосив на тому, що вибори президента України відбулись вільно і демократично.

"Вітаю Володимира Зеленського. Переможця, за якого віддали свої голоси більшість українців", - написав він.

Володимир Гройсман також подякував Петру Порошенку за п'ять років, "упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною".

Прем'єр також заявив, що потрібно належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни.

Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку

Нагадаємо, за даними екзит полів, у другому турі президентських виборів Порошенко набрав близько 27%, Зеленський - 73%.

Президент України Петро Порошенко вже визнав свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою.

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