Посольство США в Іраку призупинило роботу на тлі заворушень

Посольство Сполучених Штатів в Багдаді призупинило всі консульські операції після того, як будівлю дипломатичної місії піддалося нападу з боку протестуючих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США.

Наголошується, що всі намічені зустрічі були скасовані. А дипломати порадили громадянам США не наближатися до будівлі посольства, уникати місць, де збираються демонстранти, не їздити в Ірак і стежити за подіями в регіоні в місцевих і міжнародних ЗМІ.

Крім того, для вирішення візових питань громадяни можуть звернутися в американське генеральне консульство в Ербілі.

Нагадаємо, 31 грудня в столиці Іраку кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Багдаді під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.