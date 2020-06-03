Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"

Поліція у відповідь застосувала шумові гранати і сльозогінний газ
В Греції акція протесту протесту проти вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда переросла в заворушення. Демонстранти закидали камінням і "коктейлями Молотова" поліцейських, які охороняли посольство США в Афінах.
Про це повідомляє місцевий телеканал ERT і Reuters.
Поліцейські застосували у відповідь світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Демонстранти також підпалили кілька сміттєвих баків, в результаті чого знадобилося втручання пожежників.
Під час інцидентів поліція здійснила сім арештів.
Марш організували ліві позапарламентські партії, зокрема "Антарсія" і "Народна єдність".
В акції брали участь кілька тисяч осіб із різних лівих організацій, а також курди.
протести в США спалахнули черз те, що 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. На відео, яке можна знайти в мережі, видно, як Флойд говорив, що йому нема чим дихати. Поліцейські не відреагували на слова темношкірого американця, і він помер від удушення.
Після цього в американських містах почалася хвиля протестів, які переросли у заворушення та мародерство.
Крім того, протести вийшли за межі США і поширилися на столицю Нідерландів.
Також акції протесту проти вбивства Джорджа Флойда пройшли в Лондоні.
Автор: Надія Собенко