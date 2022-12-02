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Украинские посольства 17 раз получали письма с угрозами, - Кулеба

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Киев, Пятница 02 декабря 2022 21:22
Украинские посольства 17 раз получали письма с угрозами, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинские посольства за последнее время 17 раз получали различные посылки и письма с угрозами, а также взрывчатыми веществами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Эта кампания направлена ​​на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов. Всего было 17 случаев, когда посольства получали письма-бомбы, фальшивые письма-бомбы или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней", - отметил Кулеба.

По его словам, все началось со взрыва у посольства Украины в Испании. На вопрос, кто, по его мнению, стоит за письмами, он ответил: "Мне хочется сразу назвать Россию, потому что прежде всего нужно ответить на вопрос, кому это выгодно? Возможно, этот террористический ответ — российский ответ на тот дипломатический ужас, который мы создали для РФ на международной арене".

Кулеба добавил, что, по его мнению, виновата либо Россия, либо кто-то, кто симпатизирует делу России и пытается посеять страх.

"Выводы сделают следователи, но я думаю, что эти две версии наиболее логичны", - подчеркнул министр.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

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