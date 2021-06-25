Посольство РФ у Білорусі підтвердило, що Сапегу перевели під домашній арешт

Посольство РФ в Білорусі підтвердило інформацію про те, що росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Незабаром її повинен відвідати російський консул.

Про це пише ТАСС .

"Росіянку Сапегу перевели під домашній арешт, вирішується питання про можливість якнайшвидшого відвідування її російським консулом", - йдеться в повідомленні.

Раніше ВВС написало, що білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Видання писало, що Сапега зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську.

Водночас не відомо, чи зняли з дівчини звинувачення.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Білорусі примусово посадили літак для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Після затримання Протасевич дав нібито "інтерв'ю" Білоруському державному телеканалу, в якому "визнав провину" у закликах до протестів у Білорусі.