Посольство Польщі подало ноту протесту МЗС України

У ноті повідомлено, що Польща відкрита до діалогу для роз’яснення історичних суперечностей

Посольство Польши в Киеве выразило Министерству иностранных дел (МИД) Украины в связи с попытками релятивировать преступление в Гуте Пеняцкой. Об этом заявила пресс-секретарь дипломатического ведомства Польши Эва Сувара, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

По словам Сувари, причина в "информационной таблице, что установлена в 2018 году неподалеку от памятника жертвам, которая содержит фальшивую информацию о ходе преступления с 1944 года, а также надпись в месте памяти украинцев, которые погибли в населенных пунктах в 20 км от Гуты, в котором говорится о чествовании украинских жителей соседних деревень, замученных польскими шовинистами и советскими партизанами". В частности, в ноте сообщается, что Польша открыта к диалогу для разъяснения исторических противоречий.

"Посольство Республики Польша в Киеве обратилось в этому делу с нотой протеста в МИД Украины, отметив, что места памяти с таким текстом ставят сомнение заявленную властями Украины политику добрососедства и примирения в отношениях с Польшей, а также просит украинскую сторону разъяснить законность и обстоятельства установки обоих объектов", - сообщила пресс-секретарь МИД Польши..

Напомним, президент Польши Анджей Дуда обвинил Украинскую повстанческую армию и дивизию СС "Галичина" в уничтожении польского села Гута Пеняцкая (Бродовский район, Львовская область) в 1944 году.

Отметим, Украина готова снять мораторий на эксгумацию поляков. Об этом стало известно после того, как Конституционный суд Польши стал на сторону Украины в споре о ИНП.