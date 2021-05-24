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Британія ввела персональні санкції проти Білорусі

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Лондон, Понеділок 24 травня 2021 18:08
Британія ввела персональні санкції проти Білорусі Фото: міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Великобританія в понеділок, 24 травня, ввела нові санкції проти Білорусі. Таке рішення було ухвалено після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

Про це повідомляє The Guardian.

Про введення нових санкцій проти Білорусі заявив Міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту Британії.

Відзначається, що санкції були введені проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в мінському аеропорту екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через нібито загрозу мінування. Лайнер супроводжував винищувач. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.

Міжнародне співтовариство розцінило інцидент як акт державного тероризму. В Франції пригрозили розширити санкції Євросоюзу проти Білорусі і закрити повітряний простір над країною.

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