Британія ввела персональні санкції проти Білорусі
Великобританія в понеділок, 24 травня, ввела нові санкції проти Білорусі. Таке рішення було ухвалено після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.
Про це повідомляє The Guardian.
Про введення нових санкцій проти Білорусі заявив Міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту Британії.
Відзначається, що санкції були введені проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.
Нагадаємо, 23 травня в мінському аеропорту екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через нібито загрозу мінування. Лайнер супроводжував винищувач. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.
Міжнародне співтовариство розцінило інцидент як акт державного тероризму. В Франції пригрозили розширити санкції Євросоюзу проти Білорусі і закрити повітряний простір над країною.