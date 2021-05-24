Британія ввела персональні санкції проти Білорусі

Великобританія в понеділок, 24 травня, ввела нові санкції проти Білорусі. Таке рішення було ухвалено після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

Про це повідомляє The Guardian .

Про введення нових санкцій проти Білорусі заявив Міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту Британії.

Відзначається, що санкції були введені проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.