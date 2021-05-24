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Латвія у відповідь висилає всіх білоруських дипломатів

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Рига, Понеділок 24 травня 2021 18:52
Латвія у відповідь висилає всіх білоруських дипломатів Фото: глава МЗС Латвії Едгаром Ринкевич (flickr.com/photos/latvianmfa)
Автор: РБК-Україна

У відповідь на висилку дипломатів з Білорусі латвійська сторона вишле всю білоруську дипмісію. Заходи триватимуть до нормалізації відносин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Латвії.

"У відповідь на дії Білорусі Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі, щоб повідомити про аналогічні дії і висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні МЗС Білорусі оголосив латвійському послу про примусовий виїзд з країни дипломатів посольства Латвії в Мінську. Зокрема, той повинен покинути Білорусь протягом 24 годин, а решта дипломатів - протягом 48 годин. При цьому в посольстві дозволили залишитися одному адміністративному співробітнику.

Ці дії стали реакцією на те, що сьогодні мер Риги Мартіньш Стакіс разом з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Ринкевичем замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий з "Погонею".

Нагадаємо, на тлі скандалу з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і подальшим затриманням засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича українська сторона заявила, що призупинить авіасполучення з Білоруссю.

Аналогічні заходи здійснила Британія. Крім того, Лондон ввів персональні санкції проти Білорусі.

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