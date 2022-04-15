ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посол Італії повернувся до Києва

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 22:45
Посол Італії повернувся до Києва Посольство Італії в Києва (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва. Зазначається, що з понеділка посольство повноцінно відновить свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За його словами, посол прибув до Києва та відкрив посольство.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру", - заявив міністр.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні посольство Італії переїхало до Львова.

Раніше ми повідомляли, що посол Євросоюзу повернувся до Києва.

Також ми писали, що у МЗС Італії анонсували повернення дипломатів до Києва.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Італія
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла