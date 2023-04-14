Посольство Финляндии в России получило письмо с подозрительным порошком

Посольство Финляндии в Москве получило конверт с письмами и неизвестным порошком. Передало их официальным представительным органам России для изучения этого вопроса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"В соответствии с правилами безопасности МИД Финляндии, письма, о которых идет речь, были переданы официальным представительным органам России, которые изучат этот вопрос", - заявило посольство Финляндии.

Также посольство связалось с Министерством иностранных дел России из-за этого инцидента.

Отмечается, что отношения между странами резко ухудшились после официального вступления Финляндии в НАТО. После этого Кремль пригрозил принять "контрмеры" для обеспечения безопасности собственной границы.