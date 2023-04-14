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Посольство Финляндии в России получило письмо с подозрительным порошком

Фото: посольство Финляндии в России получило письмо с подозрительным порошком (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Посольство Финляндии в Москве получило конверт с письмами и неизвестным порошком. Передало их официальным представительным органам России для изучения этого вопроса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"В соответствии с правилами безопасности МИД Финляндии, письма, о которых идет речь, были переданы официальным представительным органам России, которые изучат этот вопрос", - заявило посольство Финляндии.

Также посольство связалось с Министерством иностранных дел России из-за этого инцидента.

Отмечается, что отношения между странами резко ухудшились после официального вступления Финляндии в НАТО. После этого Кремль пригрозил принять "контрмеры" для обеспечения безопасности собственной границы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Финляндия недавно стала 31-м членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли у штаб-квартиры НАТО. Также после вступления в Альянс страна провела первые военные учения в Финском заливе вблизи России.

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