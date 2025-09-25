RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В посольстве РФ отреагировали на дроны в аэропорту Дании: что заявили

Фото: в посольстве РФ отреагировали на дроны в аэропорту Дании (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В российском посольстве в Копенгагене назвали "постановочной провокацией" залет беспилотников в страну и опровергли предположения Дании о причастности РФ к инциденту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство России в Дании в Telegram.

В комментарии посольства отмечается, что обвинения России в причастности к ситуации с дронами, которые нарушили работу датских аэропортов, являются спекуляциями.

"Очевидно, что инциденты с нарушением работы датских аэропортов являются постановочной провокацией", - заявили российские дипломаты.

Как утверждают в посольстве, "эти события будут использованы как повод для дальнейшей эскалации напряженности в пользу сил, которые стремятся максимально затянуть войну в Украине и расширить ее на другие страны".

"Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о своей причастности к этим событиям", - говорится в заявлении дипмиссии.

 

 

Дроны в Дании

Напомним, в ночь на 25 сентября над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп зафиксировали неизвестные беспилотники.

Из-за дронов в воздушном пространстве аэропорт Ольборга на несколько часов приостановил работу.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал появление неизвестных беспилотников над страной, в частности вблизи военных объектов, гибридной атакой. Также он сообщил, что запуск дронов был осуществлен "профессиональными операторами".

Перед тем 22 сентября аэропорт в Копенгагене временно прекратил работу на четыре часа из-за появления беспилотников в воздушном пространстве аэропорта.

А на следующий день датская полиция сообщила, что БпЛА, которые парализовали аэропорт, управлял "компетентный оператор".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияДрони