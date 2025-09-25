В посольстве РФ отреагировали на дроны в аэропорту Дании: что заявили

В комментарии посольства отмечается, что обвинения России в причастности к ситуации с дронами, которые нарушили работу датских аэропортов, являются спекуляциями.

"Очевидно, что инциденты с нарушением работы датских аэропортов являются постановочной провокацией", - заявили российские дипломаты.

Как утверждают в посольстве, "эти события будут использованы как повод для дальнейшей эскалации напряженности в пользу сил, которые стремятся максимально затянуть войну в Украине и расширить ее на другие страны".

"Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о своей причастности к этим событиям", - говорится в заявлении дипмиссии.