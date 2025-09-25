В посольстве РФ отреагировали на дроны в аэропорту Дании: что заявили

В российском посольстве в Копенгагене назвали "постановочной провокацией" залет беспилотников в страну и опровергли предположения Дании о причастности РФ к инциденту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство России в Дании в Telegram.
В комментарии посольства отмечается, что обвинения России в причастности к ситуации с дронами, которые нарушили работу датских аэропортов, являются спекуляциями.
"Очевидно, что инциденты с нарушением работы датских аэропортов являются постановочной провокацией", - заявили российские дипломаты.
Как утверждают в посольстве, "эти события будут использованы как повод для дальнейшей эскалации напряженности в пользу сил, которые стремятся максимально затянуть войну в Украине и расширить ее на другие страны".
"Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о своей причастности к этим событиям", - говорится в заявлении дипмиссии.
Напомним, в ночь на 25 сентября над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп зафиксировали неизвестные беспилотники.
Из-за дронов в воздушном пространстве аэропорт Ольборга на несколько часов приостановил работу.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал появление неизвестных беспилотников над страной, в частности вблизи военных объектов, гибридной атакой. Также он сообщил, что запуск дронов был осуществлен "профессиональными операторами".
Перед тем 22 сентября аэропорт в Копенгагене временно прекратил работу на четыре часа из-за появления беспилотников в воздушном пространстве аэропорта.
А на следующий день датская полиция сообщила, что БпЛА, которые парализовали аэропорт, управлял "компетентный оператор".