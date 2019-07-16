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ЦВК дозволила надрукувати бюлетені на полярній станції

Новини » Вибори 2019    16.07.2019 - 18:19
ЦВК дозволила надрукувати бюлетені на полярній станції
Фото: українська полярна станція (wikipedia.org)

ЦВК дозволила полярникам надрукувати бюлетені

Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила спеціальній виборчій дільниці №801052, що знаходиться на українській полярній станції, роздрукувати бюлетені для позачергових виборів в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Як повідомляється, під час засідання у вівторок, 16 липня, Комісія надала дозвіл спеціальній виборчій дільниці №801052 одномандатного виборчого округу №223 виготовити бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів.

Так, Центрвиборчком дозволив надрукувати 13 бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 13 бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі №223.

ЦВК дозволила надрукувати бюлетені на полярній станції

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія передала Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць бюлетені для голосування на позачергових виборах у Верховну раду. На 102 закордонні виборчі дільниці передали 449 тис. 172 бюлетеня.

РБК-Україна писало, що ЦВК ухвалила рішення передрукувати бюлетені для 5 виборчих округів у зв'язку із зміною складу кандидатів у нардепи. Раніше надруковані бюлетені для ОВО № 26, 119, 134, 68, 72 будуть знищені.

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