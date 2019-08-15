У посольстві США озвучили передумови візиту Трампа в Україну

Повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор назвав передумови візиту американського лідера Дональда Трампа в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Тейлор зазначив, що візит Трампа до нашої держави може стати чудовим сигналом підтримки України на міжнародній арені.

"Питань, що стосуються України і є важливими для США - вдосталь. В Україні триває війна. Війна, спричинена росіянами. Надсилати сигнали підтримки України за цих умов - важлива річ. Ми, звісно, можемо це робити у різний спосіб, але якщо буде обраний шлях зробити це за допомогою візиту - це буде гарне рішення", - сказав він.

Нагадаємо, Тейлор заявив, що зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбудеться восени. Він додав, що за результатами зустрічі очікується зміцнення відносин США і України.

Як писало РБК-Україна раніше, в Офісі президента України повідомляли, що ще уточнюють дати зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Зазначимо, 25 липня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Американський лідер привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних виборів.