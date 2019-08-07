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В посольстві США засудили Росію за переслідування кримчан

Новини » Політика    07.08.2019 - 16:17
В посольстві США засудили Росію за переслідування кримчан
Ілюстративне фото (visaglobal.com.ua)

У відомстві у черговий раз закликали РФ припинити незаконну окупацію Криму

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на те, що Росія засуджує жителів Криму за ухиляння від призову до лав Збройних сил РФ. Про це сказано у Facebook посольства.

У посольстві висловили стурбованість та у черговий раз закликали Росію припинити незаконну окупацію Криму.

В посольстві США засудили Росію за переслідування кримчан

"Ми дуже стурбовані нещодавніми повідомленнями про те, що Росія засуджує жителів Криму за ухиляння від призову до лав збройних сил РФ. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму та поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано у повідомленні американського посольства.

Нагадаємо, Кримська правозахисна група повідомляє, що в окупованому Криму в 2019 році за ухилення від служби в армії Російської Федерації було засуджено 17 жителів півострова.

За інформацією правозахисників, всього в нинішньому році було порушено 20 кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу Росії "за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ", по 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді.

Як писало РБК-Україна, держсекретар США Майк Помпео в ході розмови з неурядовою організацією "Економічний клуб Вашингтона" заявив, що окупований РФ Крим повинен повернутися до складу України.

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